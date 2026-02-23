ルミネtheよしもと「25周年」オリジナルステッカープレゼント＆SPネタライブなど発表
ルミネtheよしもとは、「25周年記念キャンペーン」を4月1日〜30日に開催すると発表した。
【画像】ルミネtheよしもと「25周年記念キャンペーン」一覧
ファンと一緒に作り上げるメッセージパネルの設置や、全25組が出演するスペシャルライブなど、25周年にふさわしいスペシャルな企画を多数用意する。
■みんなで咲かせる！ルミネの桜
25周年を迎えるルミネtheよしもとへの想いを桜の花びら型のメッセージカードに書き込んで、劇場ロビーの特設パネルに飾りませんか。
設置期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）
■来場者限定「25周年記念オリジナルステッカー」プレゼント
期間中の対象公演にご来場いただいた皆様へ、25周年ロゴステッカー（全25種）をランダムでプレゼント。
対象公演：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）の本公演
■「ルミネtheよしもと25周年記念！スペシャルネタライブ！」開催
キャンペーン初日となる4月1日（水）は、25組が出演する大ボリュームの豪華ネタライブを開催。
日時：4月1日(水) 18:00開場／18:30開演／21:30終演
料金：前売券2500円／当日券2500円
出演：チュートリアル／ハイキングウォーキング／5GAP／フルーツポンチ
／スカチャン／ダイタク／カラタチ／スクールゾーン／ミキ／空気階段／他
■その他公演情報
春休み特別興行 3月14日（土）〜4月5日（日）
GW特別興行 4月25日（土）〜5月6日（水）
