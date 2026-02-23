MLS移籍報道の31歳日本代表が２試合連続のメンバー外、１か月間出番なし…指揮官が事情を説明「本当に大変」
バーミンガムのFW古橋亨梧は公式戦３試合出番なしの後、２戦続けてメンバー外となった。
約１か月間もピッチに立てず、出場時間が激減しているなか、浮上したのが３月26日まで移籍市場が開いているMLS（メジャーリーグサッカー）行きだ。
単なる噂ではないようだ。地元メディア『Birmingham World』によれば、バーミンガムのクリス・デイビス監督は、退団の可能性に含みを残した。
「（MLS移籍について）話は出ている。私の立場からすると、これが我々のチームであり、今後もこのチームで続けていきたい。もし検討しなければならない何か問題が起こった場合、移籍市場が開かれている時と同じように、選手とその他全てを尊重する」
ただ、メンバー外は移籍と関連していないようだ。指揮官はこう続ける。
「彼は怪我をしてしまい、また後退してしまった。本当に大変な時期だ。まず何よりも、彼はコンディションを整え、強くなり、出場できる状態になる必要がある。そして、チャンスが来たら必ず掴むためにも、プレーを止めないことだ。チャンスは必ずどこかで訪れるものだから。キョウゴは十分な経験があり、チャンスが来たらプレーを止めないことが大切だと分かっている」
31歳のコンディション状態と移籍の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
