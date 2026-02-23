「おるやん！」「フェイエの試合見ている」現地で中継に抜かれた日本人レジェンドにファン胸アツ！「いるだけで空気変わる」
レジェンドが古巣の試合を観戦した。
日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトが２月21日、クラブの公式Xを更新。スタジアムでロビン・ファン・ペルシ監督と元日本代表MFの小野伸二氏が握手する２ショットを公開した。
小野氏は現役時代、2001-02シーズンに浦和からフェイエノールトに移籍。加入１年目にUEFAカップ優勝に貢献するなど、約４年半にわたり活躍。ファン・ペルシ監督とも共闘した。
かつてのチームメイトと再会した小野氏は、22日に行なわれたエールディビジ第24節のフェイエノールト対テルスターを現地観戦したようだ。
試合を配信した『U-NEXT』の公式フットボールアカウントが、「スタジアムには小野伸二さんの姿が」などと綴り、中継に抜かれた小野氏の姿を公開。SNS上で「小野伸二おるやん！」「小野伸二がフェイエの試合見ているだけで胸が熱くなる」「懐かしいなあ」「レジェンド感溢れてる」「やっぱり観戦してた」「レジェンドの帰還だ」「いるだけで空気変わる」「現役で出てくれそう」といった声があがった。
なお、試合は上田と渡辺がともに先発したフェイエノールトが、２−１の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエの試合に「小野伸二おるやん！」「レジェンドの帰還だ」
日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトが２月21日、クラブの公式Xを更新。スタジアムでロビン・ファン・ペルシ監督と元日本代表MFの小野伸二氏が握手する２ショットを公開した。
小野氏は現役時代、2001-02シーズンに浦和からフェイエノールトに移籍。加入１年目にUEFAカップ優勝に貢献するなど、約４年半にわたり活躍。ファン・ペルシ監督とも共闘した。
かつてのチームメイトと再会した小野氏は、22日に行なわれたエールディビジ第24節のフェイエノールト対テルスターを現地観戦したようだ。
なお、試合は上田と渡辺がともに先発したフェイエノールトが、２−１の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエの試合に「小野伸二おるやん！」「レジェンドの帰還だ」