LE SSERAFIM「Smart」、Spotify4億回ストリーミング突破！通算4曲がストリーミング再生4億回以上達成

LE SSERAFIM 3rd Mini Album『EASY』収録曲「Smart」が、音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで、4億21万8747回再生(2月21日時点)され、グループ通算4曲目のストリーミング再生4億回以上を記録した。

■LE SSERAFIMは、Spotifyで通算16曲がストリーミング再生1億回以上を記録！

「Smart」は、グルーブ感が際立つメロディが印象的な楽曲。HUH YUNJINが楽曲制作に参加し、「計画通りになっていく/私は蝶々になるさなぎ」などの歌詞で、この世の「winner」になるという抱負を表現した。2025年3月にストリーミング再生3億回を突破してから1年も経たないうちに、さらに追加で1億回再生を記録した。

LE SSERAFIMは、Spotifyで通算16曲がストリーミング再生1億回以上を記録。これまで「ANTIFRAGILE」が6億回以上、「Perfect Night」が5億以上、「Smart」「CRAZY」が4億回以上、「FEARLESS」「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「EASY」が3億回以上、「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」「Sour Grapes」が2億回以上、「Blue Flame」「Impurities」「Good Parts (when the quality is bad but I am)」「FEARLESS (2023 ver.)」「1-800-hot-n-fun」「HOT」「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」が1億回以上再生されている。

LE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、東京と大阪の2都市でパフォーマンスを披露する。

