1915年創業の肉と総菜の店『原仙(はらせん)』。

はじめは食堂、次に肉屋、いまの総菜メインと店の形を変えながら100年以上の歴史を刻んできました。



店に入ると精肉に加えて、総菜約20種類がずらり。ハンバーグ・肉だんご・コロッケ・焼きとり・ポテトサラダ・酢物・卵焼き・煮物など、種類が豊富で目移りしてしまいます。ご飯のお供にと、昼食・夕食前の時間はとくにお客さんがひっきりなしです。



なかでも名物は「ひれカツ(タレ付)」。

タレは和風のダシを使い、甘さとさっぱり感が絶妙！長年変わらない味を守り続けてきました。あまりに好評なため、タレ単体も販売しています。



じつは『原仙』2022年5月に火災に遭い店舗が消失･･･。ほとんどが焼けてしまったなか、奇跡的に残ったのがこの〝秘伝のタレ〟でした。



3代目の原田久子さん(82)は、「このタレを作り続けなさいと言われているように感じた」と話します。その後2年の休止期間を経て、2024年9月にリニューアルオープン。地元客はあの味が復活したと喜んだそうです。



長年守られてきた手づくりの温もりを感じる味の数々。今晩のおかずにいかがですか？





◇原仙(はらせん)

新潟県三条市一ノ門1-11-21

問い合わせ先｜0256-33-0310

営業時間｜10:00～18:30

定休日｜日曜、月曜不定休