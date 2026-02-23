男性5人組「M！LK」の吉田仁人が23日、都内で「レコメン！税理士記念日フェア」でMCを務めた。

ゲストには、親交があるお笑いコンビ「なすなかにし」が登場。大ブレークを果たしたM！LKの活躍ぶりに中西茂樹は「紅白まで出ちゃってちょっとびっくりしている」と驚きを話した。一方の那須晃行は「初めて会ったときから素敵な方と分かっていた。そりゃこうなるよね（と思う）」と納得の表情だった。

「イイじゃん」の「ビジュイイじゃん」や「好きすぎて滅！」の「○○すぎて滅」といった曲中ワードが若者の間で浸透。「ビジュイイじゃん」は新語・流行語大賞の候補語に選ばれるほどだが、中西は「“イイじゃん”は俺も先に言ってましたような気がします。“滅”も言ったことある。どちらが早かったかですね」と自分の方が先に使っていたと主張。吉田は「この2人と権利でもめるの？俺。困るな」と返し、軽快なやりとりを見せた。

さらに中西は「今度ご飯に行ったとき（飲食代を）経費で落とすのか。交際費になるのか」と売れっ子との食事代についての悩み（？）も告白。吉田は「“いっぱい頼んで良いよ”と言われて“これ経費だからな”と思うの嫌だな」と笑った。

1942年2月23日の税務代理士法制定を記念した「税理士記念日」に合わせて開催された。3人で税理士の魅力や役割を描くショートドラマを観客の前で実演。吉田は「大事なところを砕いて台本にしているので、大事なところを噛んだらだめだなとか、ピリッとした緊張がありました」と振り返った。「なすなかにし」は笑いで場を盛り上げたが、中西は「調子に乗ったアドリブは滑るんやと思った」と反省気味だった。