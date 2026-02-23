◇壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

ソフトバンクとの壮行試合に「5番・左翼」でスタメン出場した日本代表の森下翔太外野手（25）が、2試合連続安打をマークした。4点ビハインドで迎えた9回2死一塁の4打席目。カウント1―2から、岩井のフォークを左翼線へ運ぶ二塁打を放った。

「自分の中で1打席1打席、（構えを）変えていた。結果的にうまく拾ったような形でしたけど、（安打が）出た」

この日、チームはソフトバンクの投手陣に中山と森下の計2安打に封じられ実質、本戦メンバーでは唯一、背番号23がHランプをともした。前日22日の同戦では左翼中段席への2ランを含む計2安打4打点と大暴れ。2日間、計3本の安打は追い込まれてから、全てフォークをはじき返す対応力が光っても、「真っすぐをはじけないと本戦じゃやっていけないと思う。そこは準備して頑張ります」と気を引き締めた。

この2連戦では外野全ポジションを守り、本戦へ向けた準備が着々と進めた25歳。「実戦で全ポジションを守れたのはすごく良い経験になった」と充実した表情を浮かべ、帰りのバスへ乗り込んだ。