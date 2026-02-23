2月に25℃超の夏日「暑い！熱い！」梅に野焼きに競輪…3連休各地でにぎわう
2月22日は異例の「夏日」となりこの3連休は季節の催しなどでにぎわいました。
暖かな南風と日差しの影響で、22日の県内は午前中から気温が上がり、八代市では全国の観測地点で最も高い25.8℃と、甲佐町とともに「夏日」となり、2月の観測史上最高を更新しました。
■母親
「この子がさっきまで上着を羽織っていたがすぐ脱がせて、中もタンクトップに替えて薄着にさせた」
■男の子
Qアイスどう？
「おいしい！」
そんな陽気の中、青空に映えるように咲き始めたのは、梅の花。梅を愛でながら伝統芸能と春の訪れを楽しむ「人吉梅まつり」が行われ、地元の中学生が創作舞踊などを披露しました。園内に広がる4600本の梅の木の周りは、写真を撮る人やお弁当を楽しむ人たちでにぎわいました。
■地元の人
「満開ではないけど香りが立ちますね。歩いてくるときに梅の香りがしました」
いまは三分咲きで、もうしばらくは梅の花を楽しめそうです。
阿蘇山上で行われたのは春の訪れを告げる「野焼き」です。草原再生のシンボルとして2016年、半世紀ぶりに復活した草千里の野焼き。害虫を駆除し、新芽の芽ぶきを促すとされています。地元の牧野組合やボランティアなど約100人が参加しました。
■熊本市から
「また春に向けて楽しみが増えるんじゃないですか。新しい芽がまた出てきますから」
■佐賀から
「こうやってやってくれる人がいるから自然も守られるし、野焼きをしてくれる人には感謝しています」
熊本競輪場では熱い戦いが！競輪レースの中で2番目に格付けの高いG1レース「読売新聞社杯全日本選抜競輪」が23日までの4日間行われました。
10年前の熊本地震でメインスタンドやコースに亀裂が入るなどの被害があり、8年あまりをかけ競技を再開した熊本競輪場。熊本では14年ぶりのG1レース開催に4日間で約3万人が集まりました。
■吉田佳記者
「自転車をこぐ速度を計るブースにやってきました。体験してみようと思います」
プロの選手がこぐと時速70キロを超えるそうですが…。
「63キロでした！」
熊本出身の現役選手たちもファンとの交流で大会を盛り上げました。