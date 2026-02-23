◇侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 ソフトバンク 4-0 侍ジャパン(23日、サンマリンスタジアム)

野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が強化試合後、チームの状態を語りました。

チームは22日から宮崎でソフトバンクとの2連戦を実施。第1戦は16安打13得点で快勝しましたが、第2戦では最後まで得点できずに2安打完封負けを喫しました。

この日は沈黙した打線に井端監督は「全くタイミングが合っていなかった訳ではないので心配はしていない」とコメント。「スイング自体はしっかり振れているので、たまたま結果が出なかった」と語りました。

打者陣を抑え込んだソフトバンク投手陣には「高めのストレートに力があった」と分析。その上で「メジャーの審判の方も若干高めを取るということなので、その対策はこれからしていかないといけない」とバッターへ修正を促す考えを示します。

一方の投手陣については「コンディションも良く、ブルペンよりもバッターに対しての(投球の)方がいいピッチャーが多かった」と評価。「(状態が)まだ上がるピッチャーもいると思うので、本番までにさらに1つ2つ上げてほしい」とここからの調整に期待しました。

MLB組は前日に菊池雄星投手が合流。今後も続々と合流しチームの形ができていくことに「徐々に戦う本番が近づいている感じがある」と語ります。

この後チームは名古屋に移動して中日との2連戦を行い、京セラドームではオリックス＆阪神と対戦します。井端監督は「本番まであと4試合なので、その間にピッチャーもバッターも最後の仕上げをして本番に臨めたら」と3月のWBC開幕を見据えました。