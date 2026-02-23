◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)

楽天のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手と、ドラフト2位ルーキー・伊藤樹投手がオープン戦に初登板。登板後にはインタビューに応じました。

先発のマウンドにあがり2回無失点に抑えた藤原投手は、前回の練習試合での登板を振り返りながら「前回落ち着いたピッチングができなかったので、今日はしっかり落ち着いて、力まないということをテーマにマウンドに上がりました」とコメント。続けて「守備の方に助けていただいて、無失点に抑えることができてよかったです」とホッとした様子を見せました。

初回は2アウトから坂本勇人選手にヒットを浴びるも、後続を空振り三振とし無失点。しかし2回には先頭から連打を浴びるなど、1アウト満塁のピンチも招きました。この場面については「打たれた球も甘かったですし、実戦で対バッターに対した投げていない球種を投げたかったというのもあり、その球を投げて甘くなってしまった」とコメント。手応えのあった球種もあったことに触れながら、今後に向け「実戦を重ねて修正できたらいいかなと思います」と落ち着いて語りました。

2番手でマウンドにあがった伊藤投手は、2回1失点。最初のイニングは丸佳浩選手と坂本選手から三振を奪うなど三者凡退とするも、4回には好調の泉口友汰選手にヒットを許し、けん制球を悪送球としたことで1アウト3塁とピンチを拡大。大城卓三選手に先制タイムリーを浴びました。

伊藤投手も練習試合に続いての、オープン戦初登板を振り返り「前回と違い2イニングだったので、試せるものはしっかりと試しながら、自分の力がどのくらい通用するかを一番の確認材料として試合に挑みました」とコメント。ズラリと並んだ巨人のスタメンを見た瞬間のことを「やっぱりプロに来たなとすごく感じた」と語りながら「そういう方々から三振を取れたのはすごくうれしかったですし、自分のボールがしっかりと通用するところまできていることが確認できてよかったです」と自信になったことを明かします。

これまでのキャンプを振り返っては「本当にいい経験が積めたなと思いますし、シーズンに向けてかなりいい準備もできています」とコメント。続けて「先輩方と一緒に切磋琢磨して、自分のレベルを上げていく。すごく今野球が楽しい状況なので、シーズン入ってもケガのないように1年間駆け抜けたいなと思います」と笑顔で意気込みました。