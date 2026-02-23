人間よりも平熱が高い猫さんは、コタツの中などの温かい場所が大好き。ところが、今回ご紹介する黒猫さんは、一風変わった場所でくつろいでいたようで…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で41万以上表示を突破！投稿には「ポカポカの誘惑…」「暖かくて好きなのかもしれませんね」といったコメントが寄せられました。

【写真：くつろいでいた黒猫→『乗っている場所』を見ると…まさかの光景】

ぽかぽかには勝てにゃい…

Xアカウント「猫野四季＊」に投稿されたのは、くつろぐ黒猫さんの様子。ある日、飼い主さんが黒猫さんの様子を見ると、まさかの場所で寝ていたといいます。

なんと黒猫さんがくつろいでいたのは、「炊飯器」の上。猫さんがコタツや布団、ストーブの前などの温かい場所で丸くなっている姿はよく見ますが、炊飯器の上で寝ている猫さんを見たのは初めてでビックリしました！寝にくくないのかな…？

恐らく黒猫さんにとって、保温中の炊飯器は温かくて気持ちよかったのでしょう。両手足を下にだらんとさせている姿から、本当にホッコリ癒やされているのが伝わってきます。飼い主さんいわく、黒猫さんはこの日以外も炊飯器の上でくつろいでいることが多いそう。炊飯器の温かさにクセになっちゃった黒猫さん、たまらなく愛おしいですね。

とろける黒猫さんに心を鷲掴みにされたX民

投稿は、Xにて2万件を超えるいいねを獲得するなど、大きな話題を呼んでいます。黒猫さんがとろけきっている様子にメロメロになっているX民も多く、猫さんに共感する声も挙がっています。

黒猫さんが炊飯器でくつろぐ姿には、「炊飯器の温かさが伝わってきて、こっちまでとろけそうですｗ」「まさかの炊飯器ぃぃぃ～」「これは猫溶けますね ダメになるのも納得です」「白と黒のコントラストがまた(笑)」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「猫野四季＊」では、今回ご紹介した黒猫さんのほかに、飼い主さん宅で暮らす18匹の猫さんの様子が投稿されており、たくさんの猫さんたちと過ごす幸せな毎日を見ることができますよ。

黒猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「猫野四季＊」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。