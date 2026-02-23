◆オープン戦 巨人３―０楽天（２３日・那覇）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手、スペンサー・ハワード投手、ブライアン・マタ投手の新外国人トリオがそろって加入後初登板を果たし、それぞれ１回無失点と好投した。

先発・ウィットリーは先頭・佐藤を遊ゴロに抑えると中島を見逃し三振。続く浅村を１５４キロで中飛に封じた。最速は１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）にと同じく１５６キロを計測した。

２番手・ハワードは古巣との対戦。ボイトを見逃し三振に斬ると、黒川には四球を与えたが村林を三ゴロ併殺に仕留め、最速は１５４キロだった。３番手・マタは２死から太田に二塁打を許したが、佐藤を空振り三振。１５６キロを計測した速球を中心に相手打線を封じた。

阿部監督は３投手について「ストライク先行していこうというテーマを持っていますので、それができているときはいいですね」と評価。３人が好投を続ければ外国人枠争いやローテ争いはより激しくなるだけに、「非常にこちらが悩ましくなるんで、それはうれしいことです。最後の最後まで悩ませてほしいなと思っています」と期待を込めた。