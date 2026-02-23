800個以上の文旦で作られた文旦タワーや、分厚い文旦の皮の早むき大会。

こちらの屋台で売られているのは文旦塩焼きそば！最後の仕上げに文旦を混ぜ込みます。



2月22日、高知県の宿毛市総合運動公園で開かれたすくも文旦マルシェは、宿毛市特産のブンタンを知ってもらい地域を盛り上げようと宿毛市観光協会が開いたもので、2026年で6回目です。



マルシェのなかでひときわ盛り上がりを見せていたのが、第3回ブンタンのへたフリスビー世界大会。宿毛市のブンタン農家などで作るすくも文旦育成会が、楽しみながらブンタンに触れてもらおうと2年前から行っています。

小学生の部や一般男子、一般女子の部に分かれあわせて約100人がエントリー。一般の部では自分たちで投げるブンタンのへたを切って参加します。





■参加者「いつもフリスビードッグでやっているがブンタンは全く違う、難しい」大会に特別ゲストとして参加したのが、宿毛市出身の元関脇でタレントの豊ノ島さん。そして、オリンピックレスリング金メダリスト・櫻井つぐみさんと清岡幸大郎さんの3人。なかなかまっすぐ飛ばないブンタンのへた。3人もその難しさを実感したようでした。■豊ノ島さん「40なんメートル飛ばした人いるんでしょ？そんな飛ぶ人見てみたかった。来年リベンジで」■櫻井選手「19メートルぐらい。40メートルぐらい目指したが難しいなと思った」■清岡選手「予想以上に難しいというか前の2人のを見ていたがファウルしないようにと色々考えると難しい」参加者たちの白熱の戦いに会場は大きな歓声に包まれていました。