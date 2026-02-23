◆オープン戦 中日８―０ロッテ（２３日・北谷）

待望の一発が飛び出した。「４番・一塁」で先発出場した新外国人のミゲル・サノー内野手が、“来日１号”を放った。

４―０の３回。この回から登板した３番手・カスティーヨの初球を捉えた。１５０キロの直球を振り抜いた打球は、ファンが待つ右中間席に消えた。初実戦となった１９日の日本ハム戦（北谷）から実戦８打席目で飛び出した初アーチに、「芯で打つことを心がけていた。いいホームランになってうれしい」と声を弾ませた。

身長１９６センチ、１２６キロの巨漢から放つ長打から愛称は「ゴリラ」。放物線の行方を見届け、ダイヤモンドを一周してホームベースを踏むと、胸のところで両手の拳を数回たたいて“ドラミング”。ドミニカでプレーしていた時代から行っている“ゴリラパフォーマンス”を初披露した。「チームメートもやりたいって言ってくれてたので、沖縄最後の試合でできてよかった」と笑った。

ファンも待ちわびていた新助っ人の一発。スタンドのファンとのドラミングの“共演”を心待ちにする大砲は「名古屋でも（パフォーマンスを）いっぱいできるように」とアーチ量産を誓った。