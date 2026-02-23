サッカーのJ2・J3計40チームが参加する、明治・安田「百年構想リーグ」。モンテディオ山形は21日、J3の群馬と対戦しました。試合は90分で決着が着かず、PK戦の末、モンテディオが勝利。開幕から3試合負け無しです。



J2・J3「百年構想リーグ」は、10チームずつ4つのグループで争われます。開幕2連勝で迎えたイーストAのモンテディオ。アウェー群馬との試合は、前半8分、さっそく動きます。





実況「ディサロが追いついてのループシュートが決まりました。山形先制」ディサロ選手「最初はキーパーが飛び出してくると思い抜きに行こうと思ったが止まったので枠に収めることだけに集中してうまく蹴り込めた」キーパー・ベルのロングキックに抜け出したディサロが、冷静に決めて幸先よく先制します。しかし、1対0で折り返した後半は、群馬に押し込まれる展開。30分に相手のクロスを岡本がクリアし切れず、オウンゴールで追いつかれてしまいます。そして、1対1のまま試合が終了。実況「ここで笛が鳴りました。90分ゲームは1対1決着付かずということでPK戦に入ります」「百年構想リーグ」は、引き分けが無く、同点で試合を終えた場合は、PK戦に突入します。モンテディオのキッカー1人目は高橋。PK実況「キーパー触りましたがネットは揺れています」その後も2人目の寺山。3人目の堀金。4人目の国分。そして、5人目の気田。両チーム全員が決めます。モンテディオの6人目は中村。PK実況「落ち着いて決めました」そして、群馬の6人目。枠を外れ、モンテディオがPK戦の末、勝利をつかみました。モンテディオ山形・横内昭展監督「特に後半は押し込まれる時間が多くなかなか押し返せず失点した。PK戦をものに出来たのは大きな1勝だと思う」モンテディオは3試合連続での失点と守備に課題は残すものの開幕から3試合、負け無しとなっています。「百年構想リーグ」は、90分で勝利の場合、勝ち点が「3」。PK戦勝ちで勝ち点が2「」与えられます。モンテディオは、ここまで2勝とPK戦勝ち1つで勝ち点が「8」となり、イーストAの10チーム中3位です。次の試合は、3月1日。アウェーでJ3の相模原と対戦します。