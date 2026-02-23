◆オープン戦 ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）

広島の新井貴浩監督が、「９番・捕手」として出場した二俣翔一内野手に「今日の一番の収穫じゃないかな」と高く評価した。２０年育成ドラフト１位で入団時は捕手。打力を買われて２２年から内野手に転向も、昨秋から捕手に再挑戦中。この日は、今春の対外試合で初めて先発マスクをかぶって捕手としてフル出場。指揮官は「完璧に捕手ができている」と、今後のさらなる成長に期待を込めた。

力を発揮したのは、１―１で迎えた８回。マウンドに上がった斉藤優が１／３回を４四球と制球を乱した。時にはホームベースのはるか手前にバウンドする投球もあったが、後逸しなかった。指揮官は「あれだけとんでもない球も止めた」と目を見張るブロッキングの連続だった。

昨季までは内外野どこでも守れるユーティリティーとして重宝されてきた。昨季はオープン戦のアピールが光り、５年目で初の開幕１軍をつかみ「１番・右翼」で開幕スタメンも勝ち取った。だが、打撃不振で前年（２４年）の８０試合を下回る５４試合の出場にとどまった。昨年、一昨年はともに内外野６ポジションをこなしてきたが、昨秋からは捕手に特化して練習に取り組んできた。

もちろん、まだリード面など学ぶべきことは多い。この日も「（先発した）栗林さんは変化球に偏ってしまった」と反省する。一方の打撃は４打数無安打に終わったものの、指名打者から捕手に回った１７日の練習試合・楽天戦（コザ）では二塁打３本とバットでもアピールを続ける。「何とか守備に頭を持っていかれずに、打撃も今はしっかり振れていると思う」。投手以外の全てを守れる究極のユーティリティーとして、まずは競争を勝ち抜いていく。