きのう夜、埼玉県朝霞市で横断歩道を渡っていた81歳の女性が軽ワゴン車にはねられ死亡し、警察はひき逃げなどの疑いで軽ワゴン車を運転していた31歳の女を逮捕しました。

ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、越谷市の配送業・大里明日香容疑者（31）です。

大里容疑者は、きのう午後9時20分ごろ、朝霞市根岸台の交差点で横断歩道を渡っていた船本幸子さん（81）を軽ワゴン車ではね、死亡させたうえ、そのまま走り去った疑いがもたれています。大里容疑者は仕事を終えて、帰宅途中だったということです。

事故の後、現場から逃走していましたが、きのう午後11時ごろ「事故を起こして逃げてしまった」と警察に通報。警察官が八潮市内のコンビニに駆けつけ、大里容疑者を任意同行しました。

その後の大里容疑者の供述や、目撃者の証言、防犯カメラの映像などから逮捕に至ったということです。

大里容疑者は取り調べに対し、「交差点を右折するときに歩行者とぶつかり、大けがをさせ、そのまま逃げてしまいました」と容疑を認めているということです。