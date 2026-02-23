◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンがソフトバンクとの壮行試合に臨み、２安打零封負けを喫したが、収穫の多い壮行試合２連戦となった。第２戦は、サポートメンバーとして追加招集された篠原響投手（１９）が先発し、１イニングを無失点。異例の１９歳起用は、ＷＢＣで連覇を狙う侍投手陣に収穫をもたらした。

今大会の先発は山本、菅野、菊池の“３本柱”が軸となる見込みだ。ＷＢＣではラウンドごとに球数に制限があり、１次ラウンドでは６５球、準々決勝では８０球、準決勝以降は９５球。また、５０球以上では中４日、３０球以上または連投した場合は中１日の間隔が必要となり、第２先発の運用が鍵を握る。普段は先発を務める投手が、中継ぎとして登板するため、この日はサポート侍・篠原を先発起用したことにより、他の先発投手が不慣れな２番手以降で中継ぎ登板を経験することができ、上々の“予行演習”となった。

この日は先発・篠原の後に隅田が２回２安打無失点、高橋宏が２回無安打無失点に抑えた。その後は北山が２回１失点、サポートメンバーの佐藤柳之介が１回３失点、松本が１回無失点。「特別練習」として行われた１０回には藤平がマウンドに上がり、完璧に締めた。隅田、藤平ら追加招集組にも貴重な実戦経験を重ね、井端弘和監督も「ある程度、この２試合で登板してもらったので、次からはさらに打者とか駆け引きとかになってくる。その変化。ボールの変化もみれたらいい」と手応えを口にした。