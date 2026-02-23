熊本市動植物園で生まれ育った人気者が3月、熊本を去ります。

【写真を見る】人気者のレッサーパンダ「杏香」あと1か月でお別れ ありがとう、いってらっしゃいで会いに来て！ 熊本市動植物園

「人気者」の周りには今日もたくさんの人が集まっていました。

つぶらな瞳に、フサフサの毛。メスのレッサーパンダ「杏香」（2歳）です。

2023年6月に、父・カボスと母・シンファの子として誕生し、熊本市動植物園がレッサーパンダの繁殖に成功したのは初めてのことでした。

生まれたばかりの「杏香」は

今では6.5kgに成長した「杏香」ですが…

2023年6月、生後3日目は体重が140gしかありませんでした。

それでも遊ぶことと食べることが大好きな「杏香」は、みるみる成長し、一般公開の初日には多くの人が詰めかけました。

チャームポイントはくりくりの目と愛くるしい表情。

サービス精神も旺盛で、動植物園の人気者です。

杏香が引っ越す理由――

ただ、レッサーパンダは絶滅危惧種でもあるため、「杏香」は国内での繁殖計画の一環で3月24日には、愛知県の「豊橋市総合動植物公園」に引っ越す予定です。

3連休最終日の今日（23日）も朝から多くのファンが集まりました。

来園者

「杏香に会いに来た」

「フワフワが好き」

「さみしい」

「かわいい。大きくなっていて。でもちょっと寂しい。娘の名前があこ。親近感があるし、思い入れがある」

「顔がまん丸していて、目もくりくりしていて可愛かった。もう一回見に行きたい」

多くの人を笑顔にしてきた杏香。熊本で過ごすのもあと1か月です。

飼育員 茺野祐貴也 さん「ここで生まれたということもあって、生まれた時も多くのお客さんに見てもらった。最後に、ありがとう、いってらっしゃいの気持ちを込めて見に来てもらえれば」

今後、お別れイベントも予定されています。

補足情報！

・杏香引っ越しで動植物園のレッサーパンダはかぼすとシンファの２匹に。

・「杏香」が確実に見られるのは午前10時から午前11時45分で、それ以降は昼休みに入り、午後は昼寝することも。

・元気に動き回る様子を見るには午前中がオススメ。