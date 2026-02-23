名古屋・熱田区の名鉄神宮前駅周辺は、おととし商業施設「あつたnagAya」がオープンし、新たな賑わいが生まれつつあるエリアです。ことし7月には「名古屋四季劇場」も名古屋駅近くから移転・オープン予定ですが、さらに新たな注目スポットが…。

【写真を見る】熱田神宮周辺に移転計画続々…美容機器メーカー『MTG』移転 ｢本社機能とともにいろいろな施設を｣ 名古屋

（前川智彦記者 22日）

「ことし7月にオープンを控える劇団四季の新劇場のすぐ隣には、美容機器メーカー『MTG』の新しい本社ビルが建設されています」





「本社機能とともにいろいろな施設を」

名古屋に本社を置くMTG。美容ブランドの「ReFa（リファ）」や、トレーニングブランドの「SIXPAD（シックスパッド）」などを世に送り出してきたメーカーです。MTGは来年1月、中村区にある本社を、JR熱田駅の隣に移転する計画なんです。

（MTG 五百旗頭義高上席執行役員）

「元々江戸時代はとても栄えていた熱田神宮の門前町でもあるし、東海道の要衝でもあったということなので、我々としては名古屋のランドマーク的なものを、我々の本社機能とともに、いろいろな施設をいま、企画している」

新社屋を設計したのは、世界的な建築家の隈研吾氏。単なるオフィスビルにとどまらず、美容や健康を意識したカフェやミュージアムを併設します。年間700万人以上が訪れる熱田神宮の観光客や、地域の人々が自由に使える“交流の拠点”を目指します。



（MTG 五百旗頭義高上席執行役員）

「人がとどまって楽しんでいただけるそういう施設を作っていきたい」

加速する再開発。期待が高まる一方で、地元の住民からはこんな声も。



（周辺住民）

「まだちょっと寂しいなというか。長く時間を過ごすには、もっと全体で盛り上がってほしい」



歴史ある熱田区に新たな賑わいの場所が生まれそうです。