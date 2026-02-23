Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が2026年2月24日にリリース5周年を迎える。これを記念し、新たなキービジュアルが公開された。

今回のビジュアルでは、新登場となる「フォーエバーヤング」をはじめとするウマ娘たちが描かれている。新キービジュアルは2月24日より、ゲーム内および公式ポータルサイトで公開される。

同日12時には、新育成シナリオ「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」が追加予定。あわせてキービジュアルとPVも公開されており、PVはウマ娘公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」で視聴可能。

『ウマ娘』新CM「PAKA NEWS」篇公開

海弓シュリ、近貞月乃、千賀光莉ら担当キャストも解禁

また、新たに仲間となる7人のウマ娘、フォーエバーヤング（CV：海弓シュリ）、マルシュロレーヌ（CV：近貞月乃）、エピファネイア（CV：千賀光莉）、ロゴタイプ（CV：郄橋美空）、ヴィクトワールピサ（CV：嶋野花）、ローズキングダム（CV：菊池ゆりな）、ルーラーシップ（CV：海野水玉）の情報も発表され、キャストが明らかになった。

5周年を節目に、新シナリオや新キャラクターを打ち出した『ウマ娘 プリティーダービー』。今後のアップデート展開にも注目が集まりそうだ。