2月22日に公開された、“ある元トップアイドル”のワイルドな近影が話題を呼んでいる。

そのアイドルとは、NEWSと関ジャニ∞の元メンバーで、現在は俳優として活動する内博貴（39）だ。

内は1999年に12歳でジャニーズ事務所に入所し、2002年に関ジャニ∞のメンバーとしてデビュー。2003年にはドラマ『僕の生きる道』（フジテレビ系）に出演し、俳優としても注目を集めた。

同年にはNEWSのメンバーにも抜擢され、両グループでメジャーデビューを果たすが、2005年に未成年飲酒問題で活動休止。翌年末に研修生として復帰したものの、グループはすべて脱退となった。

以降は舞台を中心に俳優活動を継続。近年では2025年10月放送の『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で約12年ぶりにドラマ出演し、同年11月には『新東京水上警察』（フジテレビ系）でNEWSの加藤シゲアキ（38）と共演するなど話題を呼んだ。

そんな内は昨年10月にInstagramを開設。ただ、これまでの投稿は最初の挨拶動画や宣材写真、ゴルフ関連の写真・動画など数本にとどまっていた。しかし、今月3日に《ついにインスタ本格的に始めるよ》と宣言。これまで投稿が少なかったことについて「本当にこれは申し訳ない」と謝罪しつつ、今後は「頑張っていきます」と意気込みを語っていた。

その言葉通り、その後は体力テストや性格診断などのショート動画を2〜3日に1本のペースで更新。そして22日、《髪切った 今切った》と綴り、ヘアカット直後の自撮り写真を公開した。

だがフォロワーの視線を奪ったのは新しい髪型ではなく、鼻下と顎にたくわえた立派なヒゲだった。この投稿のコメント欄には、

《ダンディ過ぎて一瞬誰かわからなかった 髭なしのが好きだけど貴重な姿だから結局喜んじゃう》

《ひひひげが生えとるやないかい》

《え？本当ですか？こんなにお髭生やされて行きました？？？？》。

《うわー！！ヒゲすごく新鮮》

などと、驚きと歓迎が入り混じった声が相次いでいる。

かつての“美少年”イメージから一転、大人の色気を漂わせるワイルドな変貌。40歳を目前にした内の新境地に、ファンの期待は高まるばかりだ。