vim BEAUTY新作UV下地♡水艶続く美容液仕立て

メイクアップクリエイター・マリリンとDirect Techが手がけるコスメブランド『vim BEAUTY』から、新作UV下地「aqua charge UV essence」が2月19日（木）12:00に公式オンラインストアで発売。紫外線対策とスキンケアを両立する、みずみずしい使用感に注目です。

うるおい満ちる水艶UV下地

商品名は「aqua charge UV essence（アクア チャージ UV エッセンス）」、SPF50+ PA++++、内容量40g、価格1,760円（税込）。

紫外線、乾燥から肌を守りながら、みずみずしさをキープする美容液UV下地です。（※1）水分を抱え込むジェル構造が肌に薄膜密着し、べたつかずうるおいを長時間キープ。（※2）

水分エッセンス75％（※3）配合で、ツヤのある肌へ導きます。

酸化亜鉛フリーの低刺激設計（※4）で軽やかな使い心地。スキンケア×UV×化粧下地のオールインワン効果で、乾燥による粉ふきを防ぎ、ベースメイクをサポートします。

（※1）メイクアップ効果による

（※2）臨床試験済み／個人差があります

（※3）着色剤、製品の防腐剤や安定剤を除く、水や保湿成分、皮膚コンディショニング成分

（※4）低刺激テスト済み／目刺激テスト済み（全ての方に肌トラブルがおこらないというわけではありません。）

ランコム新作プライマー誕生♡3色で悩み補正

美容液級のこだわり設計

セラミドやナイアシンアミドなどの美容液成分を配合し、ハリのあるツヤ肌を演出。暖房や冷房、外気などの日常の乾燥環境から肌を守ります。

スッと溶け込むような軽いテクスチャーで白浮きせず、毎日使いたくなる快適さ。まるでスキンケアの延長のような感覚で使える点も魅力です♡

公式限定ノベルティもチェック

公式オンラインストアでは、「aqua charge UV essence」を含む税込8,500円以上購入でオリジナル「ステンレスボトル」をプレゼント。サイズは約直径6.5cm×高さ15.5cm。

「直接飲む」「ストローをさして飲む」の2通りで使え、フック付きで持ち運びにも便利です。※1注文あたり1点限り※数量限定、先着順※公式ECサイト限定

新しい季節の紫外線対策に、心地よいうるおいをプラスしてみてはいかがでしょうか。