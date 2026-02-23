◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、0―4で敗れた。宮崎事前合宿でアドバイザーとして侍戦士にさまざまなアドバイスを送ってきたアドバイザーのダルビッシュ有投手（39）が報道陣の取材に応じた。

合宿中は侍ジャパンのコーチングスタッフに気をつかいながら、出過ぎないように選手にアドバイスを送った。その点について問われると「やっぱりコーチでもないですし、選手でもない、微妙な立場なので。ピッチングコーチの方が2人いますし。その中で、選手が求めているところをちゃんと理解しながら、自分がそのラインを越えないところの範囲で、できることを探しながらやってたっていう形です」と説明した。

自身の言葉の影響力については「自分の言葉の影響力というか、自分はやっぱり色々経験があるので、勉強もしてきてますし、だいたいの会話っていうのはついていけるので。レベルが高くて他の選手に話せないっていう選手もいますし、まあそういう選手たちの、例えば、まあアウトプットになれたりとか、まあそういう役割はできたかなって思います」とした。

自ら考え、試行錯誤をしてきた経験値は群を抜いている。そして自らの経験を言葉にできる力もダルビッシュに魅力で、今回の宮崎合宿でも選手に大きな力を与えた。

将来の指導者への思いを聞かれたダルビッシュは「今のところ全く考えてないです。そこまで先はまだ考えてないので。今まだ、自分のことでいっぱいいっぱいの部分もありますし。何年かして、そういう形になったらいいなと思いますけれども、家族もいますので」と話すにとどまったが、その影響力は計り知れない。