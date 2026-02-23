「明治安田J2・J3百年構想リーグ」ブラウブリッツ秋田は東北と関東のJ2とJ3、10チームで争うイーストAグループでリーグ戦を戦っています。J2のブラウブリッツは21日の試合で試合終了直前に勝ち越しゴールを決め、開幕3連勝！グループの2位につけています。



21日の試合、白のブラウブリッツは、J3・緑の相模原SCとアウェー神奈川で対戦しました。





格下ですが去年は天皇杯で敗れた相手です。先制点はブラウブリッツ。比較的早い時間帯でした。右サイドでの攻撃からこぼれ球にMF土井が反応。相手がクリアしきれなかった隙を逃しませんでした。去年の夏、八戸から加入した土井。加入後、初ゴールです。ただ徐々に押し返され前半31分には、右サイドの広いスペースに走り込まれて、同点に追いつかれました。このまま前半を折り返します。後半は、チャンスとピンチを繰り返しながら、いずれもゴールは決められずアディショナルタイムへ。特別シーズンだけのPK戦 突入が頭をよぎる中試合終了直前、ブラウブリッツはスローインから。このクリアボールを高橋！今シーズン栃木SCから加入した新戦力が試合終了直前に劇的な勝ち越しゴールを決めました。ブラウブリッツは開幕3連勝。イーストAグループの2位につけていますDF高橋秀典選手「セカンドボールは必ず狙おうっていうのはチームの意識としてありましたしあのー必ずゴール前こぼれて来る感覚あったのでまあそこは最後あの～全員で詰めようと思ってまあそこはたまたま僕の所に流れてきたのであの～まっ、あそこはしっかり決め切れてよかったかなと思います」吉田謙監督「応援があってこそ走り切れる光と…影、得点者は称賛されるだろう、でも影の部分全員で粘り強く誰もさぼらない…それが本当に素晴らしかったと思います」「影の部分で戦い抜く。Jリーグ1泥臭く戦いたいと思います」ブラウブリッツはアウェーでの試合が続きます。次は今度の28日（土）前橋市でJ3のザスパ群馬と対戦します。