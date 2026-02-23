ものまねタレントのキンタロー。さんがインスタグラムやXを更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルに輝いた、フィギュアスケート選手の三浦璃来さん、木原龍一さんの"りくりゅう"ペアへ祝福メッセージを贈り、ものまねを披露している。



【写真】「ビミョーに似てるw」キンタロー。が音響スタッフで再現した「りくりゅうペア」

キンタロー。さんは「オリンピック沢山の感動をありがとう」「私も祝福をさせてください

心からの敬意をこめまして…」とりくりゅうペアのものまねに取り組んだ。



「私もペアで社交ダンサーだった時代もあり世界選手権にもロペスとチャレンジした経験があり」「他人事とは思えず自分の事のように嬉しかったです！！」「とんでもない快挙です」「あんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎます」「お互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々」「一心同体の演技に歓喜」「泣けます」とリスペクトを込めた。



一方で「ここまでたどり着くのには私なりのものすごい葛藤がありました」と挑戦に迷いがあったと明かした。「色々規制が厳しく成る中」「表現の自由が奪われつつあった昨今」「正直…我慢していました」「色々な事が怖くなった…」「自分の心に蓋をして…」「『チャレンジ』『冒険』を封印してしまった自分のハートに負い目を感じながら…」と振り返り、「出かける前の曇り空を見上げてまるで自分の心の中のようだと思い溜め息をついた」「本当にこれでいいの？」「私だって私なりにお祝いしたかった…」「社交ダンス経験がありペアダンスの実に奥深いドラマを体験してきたうちのひとりだからこそ本当にすごい事だと」「あんな事やこんな事、乗り越えてきたんだなって私も私なりの祝福をしたかった」とつづった。



「必死に本当にやりたい事を我慢していた」というある日、「彼に出会ってしまったのだ…」木原龍一さん似の男性に出会った。「それは奇跡ともいう出会い」「あの人にそっくりな彼に…」「出会いは本当に偶然だった」「営業先の音響スタッフさんだった」「やるしかなかった」とペアものまねを決意した。



そして、独自性の高いキンタロー。ものまねでりくりゅうペアを再現し、「お願いです。みなさん温かい目で見てください」「絶対に叩かないでください」「私も人の子です」「ちゃんと傷つきます」「『そこに似てる人がいたからどうしてもやっぱりここはやってみたくなっちゃった』『ものまねの神様が背中を押してくれたような気がした』そんな思いであげています」「彼にも許可を得ています」と願いを込めた。



「自分の顔がデカすぎたので微調整したりもしました」と工夫を凝らしたことも明かし、「ものまねが出来なくなる未来」「それはあってはなりません」とコロッケさんの時代から語り継がれる言葉を紹介し、「ものまねは真面目に見ないこと！！！」と呼び掛けた。



SNSでは、「ホントに息がぴったりって、このこと！！ 何もかものリズム、ムーブ、フォームあらゆるものがハーモニーでした」「りくりゅう 万歳」「あのシンクロはもう奇跡レベルだったよね」「キンタローさん、とうとうやってくれましたね」「キンタローさん化粧上手いのでビミョーに似てるwww」「寄せようとしてるけど全然似てないですね（笑）」「キンさん今回流石に無理がある」など、さまざまなコメントが寄せられていた。