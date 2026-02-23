電波や音の振動数を表す言葉から、私たちの脳から発せられる微弱な電気信号まで。 全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

答えにたどり着いた瞬間の、パズルがカチッとはまるような快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

しゅ□□すう
の□□
りゅ□□
しんちょ□□

ヒント：眠っているときや集中しているときに、頭の中で発生している電気信号といえば？

正解：うは

正解は「うは」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うは」を入れると、次のようになります。

しゅうはすう（周波数）
のうは（脳波）
りゅうは（流派）
しんちょうは（慎重派）

科学や通信に欠かせない「周波数（しゅうはすう）」や、人間の心身の状態を示す「脳波（のうは）」の中に、伝統を受け継ぐ「流派（りゅうは）」や、丁寧な性格を表す「慎重派（しんちょうは）」が潜んでいました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)