【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に当てはまる2文字を当ててみよう
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
答えにたどり着いた瞬間の、パズルがカチッとはまるような快感を楽しみましょう。
しゅ□□すう
の□□
りゅ□□
しんちょ□□
ヒント：眠っているときや集中しているときに、頭の中で発生している電気信号といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うは」を入れると、次のようになります。
しゅうはすう（周波数）
のうは（脳波）
りゅうは（流派）
しんちょうは（慎重派）
科学や通信に欠かせない「周波数（しゅうはすう）」や、人間の心身の状態を示す「脳波（のうは）」の中に、伝統を受け継ぐ「流派（りゅうは）」や、丁寧な性格を表す「慎重派（しんちょうは）」が潜んでいました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
