２０１８年平昌五輪のスピードスケートで２冠を達成し、ミラノ・コルティナ五輪で解説者として中継に登場するなどした高木菜那さんが２３日、大量のスーツケース（５個）とともに帰国した。

マネジャーによる公式ＳＮＳ（２３日付）では「いまはトランジット中なのですが、お腹すいたねぇ〜と話していたら、 『あ、これあるよ！』 と、また茎わかめが降臨しました！ 約３週間の渡航の帰国のタイミングまでストックされていた茎わかめ。一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし。」とおやつとして日本から持参した茎わかめを手に、満面の笑顔の高木さんの写真をアップ。「やはり今日も茎わかめは美味かった」と投稿した。

今月１２日付でも、ミラノの地下鉄内で「食べる？」と別の茎わかめを取り出してくれたことを写真とともに明かしていたマネジャー。よほど大好物のようだが、「＃ＰＲではありません ＃リアル愛用品 ＃海外生活 ＃おやつ」と注意書きも添えている。

この投稿には「美味しいですよね」「ホッとする味」「茎わかめ大活躍！！」「渋いな！」「茎わかめ女王と呼びましょう」「たくさん買ってきたんだろうね」「あっそれ、俺の好きなやつ」「ズルい。美味しいの確定じゃーないですか」「出た！ぎょーさん買ぅてきとるのぅ」など反響を呼んでいる。