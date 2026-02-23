横綱・大の里の所属する二所ノ関部屋の新たな拠点が大阪に完成しました。場所中の力士たちを支える意匠を凝らした新たな宿舎を取材しました。



先週、大阪府内で行われた二所ノ関部屋が使う新宿舎「アイベース大阪」のオープニングセレモニー。



手がけたのは、二所ノ関親方とパートナーシップ契約を結び、九州場所、名古屋場所の宿舎も提供しているアイ工務店です。





セレモニーの前日。土俵には、二所ノ関部屋の力士たちの姿が…激しい稽古に耐えられるよう力強く土を押し固め、隙間なく俵を詰め込み、2面の土俵が完成。

2面の土俵は、稽古の効率性を重視した二所ノ関親方のこだわりで、大阪の拠点でも整備されました。



こだわりはほかにも…



設置されていたのはサウナ。



体も心も整って万全の状態で春場所に臨みます。

二所ノ関親方(元 稀勢の里)：

「非常に私の要望をしっかりと受け止めていただきました。しっかり恩返しができるように、またしっかりと経営を指導していきたいと思っております」



横綱・大の里：

「きのう、大阪に来て、土俵が出来ているのを見てワクワクしますし、稽古するのが楽しみですし、また本番に向けてしっかりと良い成績を収められるよう頑張っていきたいと思います」

親方のこだわりが随所に施された新宿舎「アイベース大阪」。



ここで横綱・大の里をはじめ二所ノ関部屋の力士たちは、さらなる躍進に向け稽古に励みます。



大相撲大阪場所は3月8日から始まります。

