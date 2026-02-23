８歳でレッド・ツェッペリンの名曲「グッド・タイムズ・バッド・タイムズ」をカバーして注目された天才女性ドラマー・ＹＯＹＯＫＡ（１６）が、１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。

ＹＯＹＯＫＡは２３日、自身のインスタグラムを更新。「本当に悲しく、ショックを受けています」と記し、２０１８年に撮影した真矢さんとの思い出の２ショットをアップした。

「私のドラミングを何度も褒めていただいて、この写真（２０１８年）のときも、優しくお話ししてくださいました。もう一度お会いしたかったです。真矢さんが私をはじめ、どれほどの多くのドラマーに影響を与えたことでしょう。私たちの中でこれからも真矢さんのドラムは生き続けます。本当に偉大な方でした。ご冥福をお祈りいたします。そしてありがとうございました」とつづった。

ＹＯＹＯＫＡは、２００９年１０月生まれ。１歳からドラムを始め、４歳からライブ活動を開始。８歳でレッド・ツェッペリンの名曲「グッド・タイムズ・バッド・タイムズ」をカバーし、北海道在住の天才ドラマーとして注目を集めた。世界中のメディアで特集され、「世界が尊敬する日本人１００」や「世界トップドラマー５００」に史上最年少で選出。「レッド・ツェッペリン」のロバート・プラント、「ディープ・パープル」のイアン・ペイス、「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のチャド・スミス、「フー・ファイターズ」のデイヴ・グロール、「キッス」のジーン・シモンズら海外アーティストからも称賛を受けた。２２年からは米国に拠点を移して活動している。