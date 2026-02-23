（弓削はな記者 名古屋・中村区 2月23日午後3時ごろ）

「名古屋駅の近くにある劇団四季の劇場はきょうの千秋楽公演をもって閉館し、熱田区に移転します」

【写真を見る】名古屋駅近くの｢名古屋四季劇場｣ 千秋楽 熱田区の新劇場へ…ことし7月5日にオープン予定 こけら落としは『オペラ座の怪人』

2016年10月に中村区に開館し、リトルマーメイドの公演から始まった「名古屋四季劇場。総公演回数は2555回で、約220万人を動員しましたが、2月23日の公演を最後に移転することになりました。

（千秋楽 カーテンコールの挨拶）

「 2016年に開場した現劇場では10作品を上演。多くのお客さまに足を運んでいただきました」

「本日は誠にありがとうございました！」

（千秋楽に訪れた客）

「楽しい気持ちや生きる希望をもらったのでさみしい」

「（名古屋四季劇場の）最初の公演『リトルマーメイド』にも来た。（最初と最後で）感慨深い」

熱田神宮周辺の再開発による賑わいに期待して移転

土地の契約が終了したため閉館することになった「名古屋四季劇場」は、熱田区の名鉄・神宮前駅から徒歩5分の場所に移転。アクセスの良さに加え、「あつたnagAya」などの熱田神宮周辺の再開発による賑わいを期待して、移転を決めたということです。

（千秋楽に訪れた客）

Ｑ.熱田区の劇場への期待は？

「どんな雰囲気なのかなぁと。劇場はそれぞれ違うので楽しみ。ワクワクという気持ちが大きい」

新しい「MTG名古屋四季劇場[熱田]」はことし7月5日にオープン予定で、こけら落としは「オペラ座の怪人」です。