ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５６、伊６０ｂｐ 目立った変化みられず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５６、伊６０ｂｐ 目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.737
フランス 3.301（+56）
イタリア 3.34（+60）
スペイン 3.149（+41）
オランダ 2.803（+7）
ギリシャ 3.339（+60）
ポルトガル 3.082（+35）
ベルギー 3.242（+51）
オーストリア 3.037（+30）
アイルランド 2.993（+26）
フィンランド 2.991（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.737
フランス 3.301（+56）
イタリア 3.34（+60）
スペイン 3.149（+41）
オランダ 2.803（+7）
ギリシャ 3.339（+60）
ポルトガル 3.082（+35）
ベルギー 3.242（+51）
オーストリア 3.037（+30）
アイルランド 2.993（+26）
フィンランド 2.991（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）