ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５６、伊６０ｂｐ　目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.737
フランス　　　3.301（+56）
イタリア　　　3.34（+60）
スペイン　　　3.149（+41）
オランダ　　　2.803（+7）
ギリシャ　　　3.339（+60）
ポルトガル　　　3.082（+35）
ベルギー　　　3.242（+51）
オーストリア　3.037（+30）
アイルランド　2.993（+26）
フィンランド　2.991（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）