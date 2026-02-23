◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、0―4で敗れた。宮崎事前合宿でアドバイザーとして侍戦士にさまざまなアドバイスを送ってきたアドバイザーのダルビッシュ有投手（39）はどう見たのか。報道陣の取材に応じた。

試合前のブルペンでは大勢に熱心に話しかける場面があった。大勢とはカットボールについて話をした。ダルビッシュは「カットボールがすごく良かったですね。球速も出てましたし、何より、本人が違和感なくコントロール良く投げていたっていうところに、ちょっとびっくりしました。本当に1日ぐらいで、モノにしちゃったって感じだったので。ちょっと本当に、すごいボールだなと思って見てました」と印象を語った。

「やっぱり左バッターを難しくなってくるんだろうなって、年数を重ねるごとに。それを思ったので、カットボールを投げればいいけど、あのアームアングルだと難しいと思っていました。それをすぐモノにしちゃったので」と驚いた理由を明かしたダルビッシュ。

今後の注意点についてもアドバイスを忘れず「最初はいいんですけど、やっぱり3日、4日、1週間、2週間ってなってくると感覚も鈍くなってくるので。そういう時にやっぱり気をつけるようなことも一応伝えましたし。ちゃんとバッターに使えるようになれば、またさらに次のレベルのピッチャーになれるんだろうなっていうふうには見てます」と期待を寄せた。