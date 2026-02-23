フジテレビ系「今田孝太郎」が２０日に放送され、お笑い芸人・今田耕司、俳優の小泉孝太郎が出演した。

独身の大物タレント２人で豪華物件や絶景ポイントをめぐった。道中、今田は恋愛観を告白。ぱーてぃーちゃん・信子が「基本的に自分からアプローチしますか？」と聞くと、今田は「俺はちょっと、気持ち伝えられない派ですよ。何十歳も年下の子にさ。『俺なんかどう？』とか言うて『マジっすか…？』ってやられた日には目も当たられんからさ。特に５０超えてからなんてマジで無理」と苦笑した。

信子が「１０年近く、そういうのを言ってない？」と聞くと、、今田は「（ある女性と）何回もメシ食ってるから。何年かの間に。言ったけど…。付き合おうてくれへん…」と明かした。

今田は、その女性から「『これでいいじゃないですか』って言われたんや…。『会ってて楽しいし、もう、これでいいじゃないですか？形いります？』みたいな…」と述懐した。

つづけて今田が「だから０日婚！０日婚」と結婚への希望を明かすと、孝太郎も「そう。もう、今田さんが今おっしゃってるのと、本当に同じだと思う。気持ちはね。もう、そんな。じゃあ恋愛長くしてお互い、どうだこうだよりも…。もう、本当、ここまで来たら、イチかバチかで結婚して、ギャンブルだと思ってるから。でも、そこまでの気持ちには行きたいですよね。（この人と）結婚したい！と」と話した。

孝太郎は「今まで１発かけよう！って思った女性がいなかった？」と聞かれると「いました。でも、仕事優先で結婚したくなかったから。芸能界にいなかったら、とっくに結婚してると思う。とっくに結婚して、３回ぐらい離婚してると思う」と明かして笑わせていた。