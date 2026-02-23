立憲民主党秋田県連が常任幹事会を開き今月8日に投票が行われた衆議院選挙を総括しました。元衆議院議員の緑川貴士氏は「しばらくは今の状況を変えることはなく取り組んでいく」と述べ次の選挙を見据えて活動を続けていく方針を示しました。



中道改革連合から出馬した2人を支援した立憲民主党秋田県連。常任幹事会が冒頭以外非公開で行われ秋田2区から出馬した元衆議院議員の緑川貴士氏が選挙戦を振り返りました。





緑川貴士氏「立憲民主党としてこれまで支援をいただいた皆様また、無党派として政治にこれまで支持する政党がなかったという方でもですね高市政権に対する期待の声を上げる方がいらっしゃりそうしたところに私たちが捕まえきることができなかった」出席者たちは衆院選について、中道改革連合の立ち上げから選挙まで期間が短く党の政策が浸透しきれなかったこと、高市総理大臣の高い人気を背景に無党派層からの支持がこれまでよりも得られなかったことなどが敗因だと総括したということです。公明党秋田県本部との今後の連携については白紙です。会合には衆議院の解散を受け政界を引退した寺田学氏も出席しました。寺田学氏「この日本が豊かで安定した国になっていくように自分自身、政治の道に直接関わることはありませんけれども、なんとか今までその世界にいた者としてお役に立てればなというふうに思っております。いずれにせよ本当に長い間、皆さんからご指導賜りましたこと心から感謝申し上げてご挨拶にしたいと思います。」一方、緑川氏は。緑川貴士氏「皆様にまだお伝えするというところはこれからになりますけれども、しばらくは今の状況を特に変えることなくですね、引き続き整理をしながら取り組んでいきたいと思います」現時点では次の選挙に向けて前向きに活動を続けていくということです。