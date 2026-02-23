ペップがイタリア上陸…セリエCの試合を電撃観戦、スタジアムが騒然
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、セリエC(伊3部)第28節ウニオン・ブレシア対プロ・パトリアの一戦を観戦するためイタリアを訪れた。23日、伊『スカイ』などが報じている。
グアルディオラ監督は現役時代の2001-02シーズンと02-03シーズン後半にブレシア・カルチョに所属し、ロベルト・バッジョらとプレー。当時からクラブに関わるチームマネージャー、エドアルド・ピオバーニ氏の誕生日を祝う目的でスタディオ・マリオ・リガモンティを訪問。同じOBで元アイスランド代表MFのビルキル・ビャルナソン氏らとともにスタンドから観戦し、ウニオン・ブレシアが3-2で勝利する瞬間を見届けた。
収容約1万9000人のスタジアムに突然姿を現した世界屈指の名将に、詰めかけたファンは驚愕。大きな歓迎ムードに包まれたという。なお、グアルディオラ監督が在籍していたブレシア・カルチョは昨季終了後に破産を宣言し、セリエCのライセンスを取得できずに解散。114年の歴史に幕を下ろした。
その後、同じロンバルディア州ブレシア県を本拠としたフェラルピサロが移転し、クラブ名をウニオン・ブレシアに変更して再出発。今季セリエC・グループAで2位につけ、セリエB昇格を目指している。グアルディオラ監督は、イングランドでのタイトル争いが佳境を迎える中でも古巣の“系譜”を持つクラブを見守り続けていた。
