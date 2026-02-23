明治安田J2・J3百年構想リーグでJ2・アルビレックス新潟は、22日にアウェーでカマタマーレ讃岐と対戦し3対0で勝利しました。



開幕から四国勢とのアウェー4連戦が続くアルビ。3試合目はJ3・カマタマーレ讃岐との対戦です。



強い向かい風を受けた前半18分、相手の攻勢を受けますがキーパーのバウマンを中心に守り得点を与えません。反撃は前半33分、森のクロスを受けたマテウス・モラエスが少ないチャンスを確実に仕留めました。



後半3分には、笠井のクロスを若月が合わせて2点目。身長170cmの若月が相手選手2人の間に入り込みました。後半38分には、セットプレーのチャンス！蹴るのは落合。抜群のタイミングで抜け出したジェイソン・ゲリアが合わせて3対0。



劣勢の場面もありましたが、大差をつけて勝利しました。



■船越優蔵監督

「点がたくさん入って失点ゼロで抑えられたのはよかったが、新たな課題も見つかったので成長できるチャンスをもらえた。次も勝って新潟・ホームに帰る。家に帰るのを目標にやるだけ。」



次の試合は、3月1日にアシックス里山スタジアムでJ2・FC今治と対戦します。