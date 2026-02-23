これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に波浪・融雪注意報が発表されています。

注意報の出ている地域では、高波・融雪による土砂災害やナダレに注意ください。



◆2月24日(火)の天気

午前中は晴れ間がありますが、次第に雲が多くなるでしょう。

風は今日より弱まり、比較的過ごしやすくなりそうです。

降水確率は30%以下となっています。



◆24日(火)の最高気温・最低気温

最低気温は、-1～6℃の予想です。今朝より大幅に低いでしょう。

平年より高いですが、急な冷え込みに注意ください。



最高気温は、9～12℃の予想です。

今日と同じくらいか低くなりますが、この時期としては高い気温が続くでしょう。





◆風と波

下越と中越は、南風から北風にかわるでしょう。

上越は南風が吹きそうです。

佐渡では西風がやや強く、のち北東の風が吹くでしょう。



海上でははじめ、西風がやや強く吹くところもありそうです。

波は、下越と佐渡では3mのち1mの予想です。中越と上越は2.5mのち1mです。





◆週間予報

この先は短い周期で天気が変わるでしょう。

25日(水)や28日(土)は、山沿いを含めて雨となりそうです。積雪の多くなっているところでは、ナダレに注意が必要です。



また【花粉】が飛び始めています。

日差しのとどく26日(木)や3月1日(日)以降は、とくにお気をつけください。



最高気温は平年より高く、4月上旬並みの日もあるでしょう。