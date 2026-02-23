春の陽気となった三連休の最終日。“東京を代表するランドマーク”では異変が起きていました。

記者

「東京スカイツリーのチケットカウンターでは、臨時休業を知らせる看板が立てられています」

東京スカイツリーではきのう夜、地上およそ30メートルの高さでエレベーターが緊急停止しました。停止した2台のうち1台に20人の乗客が閉じ込められたのです。この影響で、展望台にいたおよそ1200人も一時、地上に降りられない状態になりました。

当時 展望台にいた人

「エレベーターが止まりますってアナウンスがあって、そこから1、2時間ずっと動かなくて、展望台にずっといた状況だった」

一夜明けたきょう。

スタッフ

「総点検のため、臨時休業とさせていただきます」

運営会社は総点検を行うため、急きょ、臨時休業を発表。休業を知らずに訪れた人は。

観光客の男の子

「残念です。（Q.どのくらい楽しみにしていた？）1から10でいうと100ぐらい」

客が閉じ込められた今回のトラブル。実は過去にも2回、同様の事態が起きていました。

東京スカイツリーで“トラブル”が起きたのは、きのう午後8時20分ごろ。地上350メートルにある、天望デッキ行きエレベーターは4台あるということですが、このうち2台が緊急停止しました。停止したエレベーターのうち1台には、女の子2人を含む乗客20人が閉じ込められました。

記者

「いま、停止したエレベーターから隣のエレベーターに客を移すということで、情報が入ってきました」

救助が始まったのは、午前1時半ごろ。その方法は、別のエレベーターを“横づけ”して橋を渡し、緊急用のドアから乗客を移動させるというもの。

そして、午前2時ごろ。

記者

「エレベーターに取り残されていた人たちが救助され、タクシーに乗って行きます」

通報から5時間半あまり。ようやく全員が救助されました。体調不良を訴える人などはいなかったということです。

実は、東京スカイツリーでは過去にも2回、乗客を乗せたエレベーターが緊急停止しています。

このうち、2015年は扉を閉めるボタンのセンサーの故障が原因でしたが、2017年のものについては原因の特定に至っていないといいます。

今回の緊急停止について、専門家は。

日本大学理工学部 青木義男 特任教授

「風の影響というのは一つ考えられる。制御している部分の何かに影響を与えて、瞬間的に止まってしまった」

きょうの点検でも緊急停止の原因は分からず、東京スカイツリーの運営会社は、あすも臨時休業して点検を行うとしています。