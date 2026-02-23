2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に中継で生出演。21日に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのエキシビションについて解説した。

高橋さんは今大会テレビ解説を務め、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組への「すごい！」8連発や「宇宙一！」といった解説が大きな反響を呼んだ。

エキシビションについて「見てる方もやる方も楽しめて、例えるなら日常生活だとお肉ばっかり食べてられませんよね。しっかり野菜、副菜も取らないといけない。エキシビションはチートデーで、肉食べてアイス食べて、おっポテトチップス！みたいな感じで、自分の得意なものを全部出せるんですよ」と高橋さんならではの表現で説明。「見てる方も凄く華やかな気持ちになれます」と話した。

今回のエキシビションでは演技前に木原が三浦の衣装背中のチャックを閉め忘れ、演技中に木原が自然な動きでチャックを閉める場面もあった。

高橋さんは「エキシビションってものすごい角度で動くじゃないですか。だから想定外に開いてきちゃったんですよね。普段の試合ではもしかしたらホック忘れても開かなかったけど、エキシビの動きで想定外の、コスチュームにとって予想外の動きをしてしまったから開いてしまいました」と解説した。

高橋さんは2013年に木原とペアを結成し、14年ソチ五輪に出場した。