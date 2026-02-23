◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)

オープン戦初登板を迎えた巨人の新助っ人・ウィットリー投手が、手応えなどについて明かしました。

先発のマウンドにあがったウィットリー投手は、先頭打者・佐藤直樹選手を3球目のカットボールでショートゴロとすると、中島大輔選手にも150キロを超えるストレートで見逃し三振とします。さらに浅村栄斗選手には、2球目のストレートでセンターフライとし、三者凡退に抑えました。

「毎年初実戦のときは緊張するのですが、特に今年は異国の地で全く違う環境だったので、いつも以上に緊張感がありました」と振り返ったウィットリー投手でしたが、「結果がよかったので満足しています」と手応え。様々な球種を投げることをテーマとしながらも、投じられたのはストレート、カット、チェンジアップにとどまりましたが「それら3つの球種でしっかり1イニング抑えられたのでよかったです」と充実感をのぞかせました。

オープン戦が始まり、応援歌などの“日本流”の応援がスタート。この中での登板については「アメリカのオープン戦だと静かなので、音が鳴っているとより自分の気持ちを高めてくれた。公式戦になって、もっと音量が上がることを今から楽しみにしています」と期待を明かします。

さらに次回登板に向けても「おそらく次回はイニング数もより増えて、投げる機会もあるので」としながら「今日投げなかったスイーパーやカーブ、そういう球種を投げたいです」と意気込みを明かしました。