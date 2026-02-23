¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¡¡ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤òµÕDOOM¤Ç3´§V5¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¡¢£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£³£¹¡Ë¤ò²¼¤·£Ö£µ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÎ¾Íº¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¾ì³°Àï¤ÇµÜ¸¶¤Ï¥¸¥å¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¹¶·â¤Ê¤É¤ÇÌåÀä¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¬ÆÍ¤¤äÅ´ºô¹¶·â¤òÊÖ¤·¤Æ·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ª¤ß¤Ë´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤òÀú¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËàÄÉ¤¤É÷á¤òµ¯¤³¤·¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢½Å¤¤¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ç¤·¤Î¤®Í×½ê¤ÇÈ¿·â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤Æ£Ë£ÏÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëÄ©Àï¼Ô¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥É¥á¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤«¤éÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¤¬ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¡¢ÀãÊø¼°¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤°ìÀï¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ëà³«È¯á¤·¤¿¡ÖµÕ£Ä£Ï£Ï£Í¡×¤Ç¥¸¥å¥ó¤Î´éÌÌ¤ò½³¤ê¤Ì¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ä¾¸å¤ËÆ±·¿¤Î¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò¿©¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤ËÆ³¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Ê¬£³£²ÉÃ¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢¼«¤é¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ë´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¶õµ¤¤«¡©¡¡¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¶¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤Ê¤¼¤À¤«Ê¬¤«¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¡Ö·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó¼«¸ÊÆ«¿ì¤À¡£
¡¡ÊÖ¤¹Åá¤ÇµÜ¸¶¤Ï¡¢£Ö£¶Àï¤Î¾ì½ê¤ò£³·î£²£°Æü¤ÎÅìµþ¡¦¥¨¥¹¥Õ¥©¥ë¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÈ¬²¦»ÒÂç²ñ¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌÅÍ·³¤òÃ¦Âà¤·¤ÆÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëæ±Íò¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ç´ØËÜÂç²ð¤ò·âÇË¤·¤Æ£Ç£Á£Ï£Ò£Á¡¡£Ô£Ö²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿æ±Íò¤«¤é¡ÖÍ×·ï¤Ï°ì¤Ä¡££³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼ÔµÜ¸¶·òÅÍÁª¼ê¡¢²¶¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÜ¸¶¤â¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤¨¤Ð¸µËÌÅÍ·³¡£¤¤¤ä¡¢¸µ£×¡½£±¤Îæ±Íò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤ªÁ°¤Ï¸µËÌÅÍ·³¡¢¸µ£×¡½£±¡Ä¡¢¡Ø¸µ¡Ù¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ê¡£º£¤Î¤ªÁ°¤ò¡¢¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤±¤À¤¹¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¼õÂú¡£æ±Íò¤«¤é¡ÖÃË¤ËÆó¸À¤Ï¤Í¤¨¤¾¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤À¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È³Û¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢Áá¤¯¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨£³£·ºÐ¤È¤Ê¤ëµÜ¸¶¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê£³£¶ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¸Ê°¦¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆü¾ï¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥É¥¥É¥¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é²¶¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤±¡£µÜ¸¶·òÅÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¼¡×¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£