雪不足に大雪と、今シーズンは天候に左右された石川県内のスキー場。本格的なシーズンが間もなく終わろうとする中、終盤の現状を取材しました。



熱戦が続いたオリンピックも閉会し、本格的な雪のシーズンもそろそろ終わりを迎えようとしていますが…



「キャー」



3連休最終日のスキー場には、23日も多くの人たちが訪れていました。





大阪からの「一里野温泉スキー場が面白いって聞いて初めて来ました。初ボードです、初スノーボードです」

当初は、12月下旬から今シーズンの営業を予定していたこちらのスキー場。



しかし、雪不足でオープンが年明けにずれ込み、その後には一転して大雪と、極端な天候に振り回されたと支配人は振り返ります。



白山一里野温泉スキー場・寺 祥澄 支配人：

「トータル的には、営業スタートの時期が遅くなったのと、1月の天候が週末が悪かったということで、ちょっと鈍い感じになる」



白山一里野温泉スキー場は、3月半ばまで営業を予定しています。



一方、白山の麓からはるか北の七尾市では…



山東 徹也 記者：

「こちらスキー場のゲレンデですけども、山肌が見えていて、ほとんど雪は残っていません」

能登地域唯一のスキー場である「七尾コロサスキー場」。



当初、今シーズンの営業は23日までの予定でしたが、雪不足のため先週には営業を終了。わずか28日間のシーズンとなりました。



七尾コロサスキー場・長野 真一 事務局長：

「ことしのシーズンの気温の寒暖の差が大きいという典型かなと思っています」



来場者は、震災前に比べ約3割減少。



そうした中でも、今シーズンはリフトを復旧するなど、能登のアクティビティの維持に努めています。



七尾コロサスキー場・長野 真一 事務局長：

「(七尾)市内の子どもたちも、直ったペアリフトに乗って滑ることも出来たし、初期の目的は100％ではないしろ、出来たのではないか」



冬の楽しみの裏には、スキー場の苦労も隠れていました。

