¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û´äÃ«ËãÍ¥¤¬£µ·î¤Ë°úÂà¤¹¤ëÑÛ¤È¤Îµ×¡¹¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀ©¤¹¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç¥¿¥Ã¥°Éü³è
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢£µ·î¤Ë°úÂà¤¹¤ëÑÛ¡Ê£³£²¡Ë¤È¤ÎÌó£´Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤·¡¢£µ·î£µÆü¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÑÛ¤«¤é°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤µ¤ì£²£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¼Â¸½¡££²£°£²£±Ç¯£··î£±£¹Æü¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¸å³Ú±àÂç²ñ°ÊÍè¡¢Ìó£´Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÃ«¤Ï»î¹ç¤Ç¼«¿È¤ËÆ´¤ì¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»Ö¤·¤¿ÑÛ¤òÁê¼ê¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£°Ê¬²á¤®³ÐÀÃ¤·¤¿ÑÛ¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ìÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥É¥É¥ó¥Ñ¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿´äÃ«¤Ï¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°Õ¼±¤ò¤â¤¦¤í¤¦¤È¤µ¤»¤¿´äÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÂ®¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±Î®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤·¤¿´äÃ«¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿´äÃ«¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤éº£¤Þ¤Ç´äÃ«ËãÍ¥¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°úÂàÁ°¡¢ºÇ¸å¤ËÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÑÛ¤«¤é¡ÖËãÍ¥¤µ¤ó¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈËãÍ¥¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡£µ·î£µÆü¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È°úÂà»î¹ç¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤òÄ¾ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡££²¿Í¤Ï£²£±Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ê¥ó¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î´äÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬ÑÛ¤Î¤ª´ê¤¤¤ò²÷Âú¡£¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ê¥ó¤ÎÉü³è¤ò´î¤Ö¤È¡Ö¸ò¤ï¤ë¤Î¤¬º£Æü¤¬ºÇ¸å¤À¤È´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÁÈ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÑÛ¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£