TXQ FICTION第5弾「神木隆之介」放送決定。3月2日（月）深夜から四週連続放送。

テレ東にて、3月2日(月)深夜24時30分から四週連続で「神木隆之介」を放送することが決定いたしました。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」に続くTXQ FICTION第５弾。今回のテーマは「神木隆之介」。これまでの放送ではXでトレンド入りするなど、大きな話題となりました。

監督は「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。

今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストの會見明也がビジュアルを制作。「万引き家族」「ミッドサマー」のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜がデザインを担当。

また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当。

TXQ FICTION公式YouTubeチャンネルで過去放送した「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」を現在配信中。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TXQFICTION

≪コメント≫

■大森時生（テレビ東京）

虚実の境目について改めて考えました

■寺内康太郎(フェイクドキュメンタリーQ)

まるでホントウのようなウソだけど、ホントはちょっとだけホントウの話です

■皆口大地(フェイクドキュメンタリーQ)

神木隆之介さんを題材にした新しいフェイクドキュメンタリーが完成しました。思い切った発想の作品です。是非観て下さい。

■近藤亮太

こちらにはそんなつもりがなかったとしても、100%フィクションのフェイクドキュメンタリーでさえ、どこかに「本当」が宿ってしまうことがあります。

≪放送≫

【タイトル】 TXQ FICTION「神木隆之介」

【放送日時】

3/2（月） 24:30-25:00

3/9（月） 24:36-25:06

3/16（月） 24:30-25:00

3/23（月） 24:45-25:15

【放送局】テレビ東京

≪配信情報≫

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/srog0v9atu

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/txqfiction/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

≪SNS≫

▶︎YouTube：@TXQFICTION

▶︎X：@TXQFICTION

▶Instagram：＠txqfiction

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京