『リブート』「裏切り者サミット」開催告知も出演者欄に困惑の声「どうすんねんこれ笑」「どっちがどっちかわからん」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式エックスが22日、番組イベントの開催を告知。その内容についてネット上には驚きの声が上がっている。
【写真】「裏切り者サミット」開催告知 ファン混乱の出演者欄
日曜劇場『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。
この作品で鈴木は、事件を捜査していた刑事・儀堂と、彼に顔を変えた善良なパティシエ・早瀬の2役を熱演。共演の戸田は、疑惑を抱えながら早瀬をサポートする公認会計士・一香を演じている。
鈴木演じる儀堂と早瀬が直接対決を繰り広げた第5話の放送直後、公式エックスは「＃鈴木亮平 さん＆ ＃戸田恵梨香 さん緊急参戦！「リブート」 ＃裏切り者サミット 開催決定」と3月17日に都内で行われる番組イベントを告知。リンク先にある出演者の項目には、笑顔の鈴木の写真に“早瀬陸（リブート後）”、凛々しい表情の鈴木の写真に“儀堂 歩：鈴木亮平”と表記されている。
出演者の欄に鈴木が2人並んでいるシュールな状況にネットは騒然。SNS上には「どうすんねんこれ笑」「どーでてくるん？笑」といった反響や「どっちがどっちかわからん」「しっかりふたりとも出てきたらどうしよう」などのポストが寄せられている。
引用：日曜劇場『リブート』公式エックス（@reboot_tbs）
【写真】「裏切り者サミット」開催告知 ファン混乱の出演者欄
日曜劇場『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。
鈴木演じる儀堂と早瀬が直接対決を繰り広げた第5話の放送直後、公式エックスは「＃鈴木亮平 さん＆ ＃戸田恵梨香 さん緊急参戦！「リブート」 ＃裏切り者サミット 開催決定」と3月17日に都内で行われる番組イベントを告知。リンク先にある出演者の項目には、笑顔の鈴木の写真に“早瀬陸（リブート後）”、凛々しい表情の鈴木の写真に“儀堂 歩：鈴木亮平”と表記されている。
出演者の欄に鈴木が2人並んでいるシュールな状況にネットは騒然。SNS上には「どうすんねんこれ笑」「どーでてくるん？笑」といった反響や「どっちがどっちかわからん」「しっかりふたりとも出てきたらどうしよう」などのポストが寄せられている。
引用：日曜劇場『リブート』公式エックス（@reboot_tbs）