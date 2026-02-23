鈴木紗理奈、息子の16歳の誕生日に2ショット公開 「高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」長文で思いつづる
タレントで女優の鈴木紗理奈が23日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えた長男との2ショットを公開した。
鈴木は「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と投稿。公開されたモノクロ写真には、タイトなワンピース姿の鈴木と、スーツ姿の長男が並ぶ姿が収められている。
投稿の中で、鈴木は長男誕生当時を振り返り「わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた」とコメント。さらに「シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」と子育てへの思いをつづった。
そして「この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました」と続け、「なので、2月23日は息子の誕生日であり、新しい自分の誕生日でもある大切な日」と記している。
現在16歳となった息子については、「自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」とユーモラスにつづっている。
■鈴木紗理奈（すずき さりな）
1977年7月13日生まれ。大阪府出身。タレント、女優として活躍。2017年には主演映画『キセキの葉書』がマドリード国際映画祭最優秀外国映画主演女優賞を受賞。現在『ゴゴスマ -GO GO！Smile！-』（CBC、TBS系）にコメンテーターとして出演している。プライベートでは2010年2月に第1子男児の出産を公表している。
引用：「鈴木紗理奈」インスタグラム（@munehirovoice）
