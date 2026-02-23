◆オープン戦 巨人３―０楽天（２３日・那覇）

ＦＡで巨人に移籍した則本の人的補償で楽天に加入した田中千晴投手が、古巣・巨人とのオープン戦に登板。１回を１安打無失点に封じた。

１点ビハインドの７回にマウンドに上がると、先頭打者は「一番多く（バッテリーを）組んだ」という山瀬だった。「こっちを見てニヤニヤしてた」元女房役には、６球目の直球を中前に運ばれた。「全部バレてるなって感じ。真っすぐをめちゃくちゃ前で捌かれた」と、複雑な思いがよぎった。

３人目の打者は同期入団で同学年の門脇。今度は「顔を見るとたぶん笑っちゃうので、捕手だけ見て投げました」と、犠打でアウトを稼いだ。

最後は２死二塁で宇都宮を得意のフォークで空振り三振。「力が入って少し上に抜けた」ものの、ピンチを切り抜けての無失点投球を「とにかく僕の仕事は最後はゼロで帰ってくること。そこは良かったです」と、納得の表情で振り返った。

古巣のファンからも拍手を浴びたオープン戦初登板。「元気で、投球でしっかりやってるよっていうのを、ゼロで抑えられたのを見せられたんじゃないかなと思って、僕もうれしいです」

試合前には則本とも対面したという。「『お互い頑張ろうね』みたいな話を。則本さんには自分のせいで移籍になったっていう気持ちもあったと思うんで…。ありがたいですね。話に来てくださった。すごいいい方だなと思います」と、ベテラン右腕の心遣いに感謝した。

１月２３日に移籍が決まってから１か月。あわただしく始まったキャンプを無事に乗り切り、「順調に一歩一歩ずつ階段を上っているというか。ケガせずいいペースで進められている」と笑顔。開幕１軍生き残りへ、「与えられた登板をしっかりゼロで毎回抑えられるように頑張ります」と気合を入れ直していた。