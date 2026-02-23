◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）観衆２２３７

全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。

メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が斉藤ジュンと５度目の防衛戦を行った。

昨年９・２３立川大会でジュンから王座を奪還した宮原。リベンジを期した一戦を前にジュンは、入場直前のスクリーンで弟・レイの欠場で延期となったふるさとの宮城・角田大会を６月に行うことを発表した。

この日は第４試合の８人タッグマッチでレイが半年ぶりの復帰戦を飾り「斉藤ブラザーズ」が復活。王座を奪還し６月のふるさと凱旋（がいせん）マッチにつなげたい挑戦者だったが場外戦で宮原に圧倒され、エプロンでパイルドライバーを食らい大ピンチに陥った。

それでもトップロープからの雪崩式チョークスラムで逆転。ジャック・ハマー、ラリアットなどで攻勢に出た。防戦を強いられた宮原は、ブラックアウトで失地回復。最後は、必殺のシャットダウンスープレックスホールドでジュンを沈め防衛に成功した。

試合後、マイクを持った宮原は「スーパースター宮原健斗が姿を現した瞬間、お客さんはとりこだ」とナルシシストを全開。放送席で解説した斉藤ジュンへ「復帰おめでとう」と祝福する余裕も見せた。

さらに次期防衛戦を３・２０エスフォルタアリーナ八王子大会に指定。そこへこの日、関本大介を破りＧＡＯＲＡ Ｔｖ王座を奪取した羆嵐がリングインし「俺の挑戦を受けてくれ」と要求した。宮原は「誰かと思えば、元北斗軍、いや元ＷＲＥＳＴＬＥ―１の羆嵐じゃないか。お前は『元』ばっかりだな」と断じ「今のお前を…お前の人生をさらけ出すんであれば受けてやるよ」と受諾した。

羆嵐は「男に二言はねぇぞ！真っ向勝負だ」と迫ると宮原は「真っ向勝負をするのは当たり前だろ。てめぇに求めるのは、てめぇの生きざまを３月２０日までに見せてみろ！元ＷＲＥＳＴＬＥ―１の羆嵐よ」と挑発した。羆嵐は「俺のこと受け止めれんのか」と返すと「その威勢、３月２０日までもつか楽しみにしているよ」と受け止め、にらみあった。

バックステージで宮原は、羆嵐を「元ＷＲＥＳＴＬＥ―１」と連呼し「てめぇのすべてのキャリアをかけてこい」と挑発していた。

◆２・２３大田区全成績

▼第１試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

〇本田竜輝（８分２８秒 ファイナルベント↓片エビ固め）大森北斗●

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、〇安齊勇馬（１０分２０秒 ギムレット↓エビ固め）井上凌、真霜拳號、阿部史典●

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ ６０分１本勝負

〇挑戦者・羆嵐（１３分０２秒 ダイビングセントーン↓体固め）王者・関本大介●

▼第４試合 斉藤レイ復帰戦 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇斉藤レイ、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、大石真翔（１１分４１秒 アイスバイン↓片エビ固め）潮粼豪、芦野祥太郎、ザイオン●、オデッセイ

▼第５試合 ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル １回戦 時間無制限１本勝負

田村男児、〇佐藤光留（１５分４８秒 腕ひしぎ十字固め）関札皓太、さくだとしゆき●

▼第６試合 同

〇吉岡世起、進祐哉（１５分５２秒 二天一流↓片エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ●、小藤将太

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇綾部蓮、タロース（１６分０８秒 デスルーレット↓片エビ固め）挑戦者組・諏訪魔、鈴木秀樹●

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・宮原健斗（２７分３２秒 シャットダウンスープレックスホールド）挑戦者・斉藤ジュン●