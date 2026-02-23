◆オープン戦 日本ハム５―２阪神（２３日・名護）

日本ハムの達孝太投手がが先発し、４回１安打１四球無失点、６奪三振の快投。最速１５５キロをマークするなど、仕上がりの良さをアピールした。

注目の対決は３回先頭だった。昨季は８勝中７勝をコンビで挙げた伏見。登板を控えた２２日、達は「寅威さんに来いって言っといてください（笑）」。キャンプに入っても場外での“舌戦”を展開するほど、対戦を楽しみにしていた。

その伏見に対し、達は初球ストレート。「初球真っすぐ投げないとね、すごいバッシング食らいそうだなと思ったんで（笑）。取りあえず真っすぐいきましたね」。その初球で見逃しのストライクを奪うと、２球目はフォークで空振り。２球で追い込んだ。

そして最後は、スライダーとカットボールの中間球にあたる新球スラッターで投ゴロに仕留め「これが一番丸く収まるなと（笑）。外野フライとかじゃなくて、ピッチャーゴロで捕って終わる。一番丸く収まりましたね」と笑った。

達は真っすぐ、スラッター、カットボールと異なる球種で６奪三振。打者を抑え込んだ内容に「曲がり球も落ち球も、横に滑らす系、ツーシームだったりも全部よかったので、このまま上がっていけばいいなと思っています」と手応えを口にしていた。